Отключения света в Киеве и области 5 января — график ДТЭК

В Киеве и Киевской области в четверг, 5 января, действуют стабилизационные отключения света по графику.

Об этом сообщает ДТЭК.

Проверить график отключения света по вашему адресу в Киеве можно по ссылке. Для этого необходимо ввести название улицы и указать номер дома.

В Киевской области действует обновленный график стабилизационных отключений. Он состоит из трех категорий. Потребители разделены на четыре группы вместо двух, как было раньше.

Отключение света в Украине

Напомним, председатель правления ассоциации "Нефть и Газ Украины", эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский заявил, что массированные российские ракетные удары и атаки беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры в Украине уже не могут привести к полному блекауту.

Это связано с тем, что военные научились отбивать атаки, а энергетики научились быстро подключаться, говорит Закревский.

Когда мы сможем пользоваться светом по необходимости, а не по графику – Максим Билявский

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