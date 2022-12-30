Отключения света в Киеве и области 30 декабря — график ДТЭК

Энергетики не прогнозируют, когда начнут действовать отключения по графику.

В Киеве и Киевской области в четверг, 30 декабря, действуют экстренные (аварийные) отключения света. В настоящее время графики стабилизационных отключений не применяются.

Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети и Киевские региональные электросети.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", — отметили в компании.

Когда можно будет вернуться к графикам отключения на Киевщине энергетики не прогнозируют. Идет ликвидация последствий российских атак.

Напомним, ночью 30 декабря российская армия атаковала Киев беспилотниками. Критическая инфраструктура столицы не пострадала. Один из баражирующих боеприпасов попал в административное здание в Голосеевском районе, оно частично разрушено.

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