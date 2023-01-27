Отключения света в Киеве и области 27 января: график ДТЭК

Сегодня свет будут давать по графику.
В Киеве и Киевской области в пятницу, 27 января, действуют стабилизационные графики отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве и Киевской области, предоставленные национальной энергетической компанией "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений", — говорится в сообщении.
Отключение света может продолжаться от двух до семи часов подряд для каждого потребителя.
Графики отключения света:
Напомним, в результате массированной российской атаки 27 января на Киевщине и Днепропетровщине были применены экстренные отключения света. Россия нанесла значительный ущерб украинской энергосистеме.
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