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Отключения света в Киеве и области 27 января: график ДТЭК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
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Отключения света в Киеве и области 27 января: график ДТЭК

Фото: Getty Images

Сегодня свет будут давать по графику.

В Киеве и Киевской области в пятницу, 27 января, действуют стабилизационные графики отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве и Киевской области, предоставленные национальной энергетической компанией "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений", — говорится в сообщении.

Отключение света может продолжаться от двух до семи часов подряд для каждого потребителя.

Графики отключения света:

Напомним, в результате массированной российской атаки 27 января на Киевщине и Днепропетровщине были применены экстренные отключения света. Россия нанесла значительный ущерб украинской энергосистеме.

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Дата публикации
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