Отключения света в Киеве и области 27 декабря — график ДТЭК

В Киеве и Киевской области во вторник, 27 декабря, действуют экстренные (аварийные) отключения света. В настоящее время графики стабилизационных отключений не применяются.

Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети и Киевские региональные электросети.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", — отметили в компании.

Напомним, что киевляне просят уведомлять о воздушной тревоге через СМС в условиях отключения света. Ведь из-за того, что исчезает связь и Интернет, люди не информированы и рискуют собственной жизнью. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета.

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