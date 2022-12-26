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Отключения света в Киеве и области 26 декабря — график ДТЭК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1471
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Отключения света в Киеве и области 26 декабря — график ДТЭК

Ремонтные работы продолжаются.

В Киеве и Киевской области в понедельник, 26 декабря, действуют экстренные (аварийные) отключения света. В настоящее время график стабилизационных отключений не применяется.

Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети и Киевские региональные электросети.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", — отметили в компании.

Отключение света в Киеве

Напомним, в течение воскресенья, 25 декабря, у большинства киевлян был свет в домах. Это произошло благодаря тому, что энергетикам удалось перераспределить нагрузку в энергосистеме. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся примерно в таких условиях, как и остальная столица.

В Киеве – новые графики отключений света

В Киеве – новые графики отключений света

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Дата публикации
Просмотры
1471
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