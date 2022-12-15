Отключения света в Киеве и области 15 декабря: график ДТЭК

Графики действуют только в Киеве.

В Киеве в четверг, 15 ноября, будут действовать стабилизационные отключения света по графикам. Однако в Киевской области продолжаются экстренные (аварийные) отключения электроэнергии.

Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети.

Обновленные графики отключения света в Киеве можно просмотреть по ссылке.

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"В Киевской области происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", — пояснили ДТЭК.

Напомним, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе улучшилась. Поэтому в большинстве регионов восстановят графики плановых отключений света.

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