Отключение света в столице: энергопоставщик сделал прогноз на ближайшие дни

В Киеве сложилась самая сложная ситуация в системе энергоснабжения за последние несколько дней. В четверг, 5 июня, снова будут применяться ограничения потребления электричества в течение всех суток.

Об этом сообщил директор компании YASNO Сергей Коваленко.

Глава энергоснабжающей компании добавил, что в случае превышения лимитов потребления возможны и экстренные отключения.

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"Я понимаю, что на улице жарко. Но история такова, что уже даже поставки на объекты критической инфраструктуры во время экстренных могут прерываться. Об этом говорит Укрэнерго", – сообщил Сергей Коваленко.

Он также призвал к экономному использованию электроприборов.

"Подумайте об этом в следующий раз, когда будете включать кондиционер", – подчеркнул энергопоставщик.

Напомним, Укрэнерго сообщило, где и когда не будет электричества в среду, 5 июня. Графики отключений будут действовать для всех потребителей из-за большого дефицита электроэнергии.

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