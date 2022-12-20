Отключение света в Киевской области: в ДТЭК сообщили, когда могут вернуться к очередности

В области действуют аварийные отключения света.
В Киевской области могут возобновить поочередные включения света через несколько суток. Пока ситуация с энергетикой остается сложной.
Об этом сообщили ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook.
В компании отмечают, что в области действуют аварийные отключения света. На 20 декабря без электроэнергии остаются 80% абонентов.
"Из-за масштабности повреждений магистральных сетей НЭК "Укрэнерго" после российской атаки нет никакой возможности обеспечить поочередное представление света жителям области. Вероятно, такая ситуация может длиться двое-трое суток", — отмечают в ДТЭК.
В компании отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы возобновить подачу электроэнергии.
Напомним, глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в некоторых районах Киевской области на восстановление электроснабжения могут потребоваться два-три дня.
К слову, три района области, а именно Обуховский, Вышгородский и Бучанский, частично обесточены из-за ночной российской атаки дронов.
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