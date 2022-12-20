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Отключение света в Киевской области: в ДТЭК сообщили, когда могут вернуться к очередности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Отключение света в Киевской области: в ДТЭК сообщили, когда могут вернуться к очередности

Фото: Associated Press

В области действуют аварийные отключения света.

В Киевской области могут возобновить поочередные включения света через несколько суток. Пока ситуация с энергетикой остается сложной.

Об этом сообщили ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook.

В компании отмечают, что в области действуют аварийные отключения света. На 20 декабря без электроэнергии остаются 80% абонентов.

"Из-за масштабности повреждений магистральных сетей НЭК "Укрэнерго" после российской атаки нет никакой возможности обеспечить поочередное представление света жителям области. Вероятно, такая ситуация может длиться двое-трое суток", — отмечают в ДТЭК.

В компании отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы возобновить подачу электроэнергии.

Напомним, глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в некоторых районах Киевской области на восстановление электроснабжения могут потребоваться два-три дня.

К слову, три района области, а именно Обуховский, Вышгородский и Бучанский, частично обесточены из-за ночной российской атаки дронов.

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Дата публикации
Просмотры
384
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