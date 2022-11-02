Отключение света в Киевской области: ДТЭК обновил график

В Киевской области обновили график стабилизационных отключений света. Теперь на сайте ДТЭК можно ввести свой населенный пункт и узнать, в какие из 6 временных промежутков дома не будет электроснабжения.

Посмотреть график отключений на Киевщине можно по ссылке.

В энергетической компании подчеркнули, что стабилизационные отключения происходят только после распоряжения "Укрэнерго".

Если по вашему адресу время не определяется – с высокой вероятностью отключение в вашем населенном пункте не будет происходить.

Кроме того, возможна небольшая погрешность во времени в границах дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Напомним, днем 2 ноября в Киеве начались экстренные отключения света вне графика. Перегрузка электросетей произошла в 10 районах столицы.

ДТЕК

Киевляне не паникуют: как столица прожила день без коммуникаций

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