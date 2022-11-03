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Отключение света в Киевской области 3 ноября: график ДТЭК

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Отключение света в Киевской области 3 ноября: график ДТЭК

Фото: УНИАН

На сайте ДТЭК можно ввести свой населенный пункт и узнать, в какие из 6 временных промежутков дома не будет электроснабжения.

В Киевской области в течение дня 3 октября будут отключать свет. Стабилизационные ограничения начались с пяти утра.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он пояснил, что отключения света необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать аварийных ситуаций.

Посмотреть график отключений на Киевщине можно по ссылке.

Кулеба добавил, что энергетики подпитали всех абонентов в Киевской области, которые оставались без электроснабжения из-за обстрелов в понедельник, 31 октября.

Напомним, по словам главы ОВА, из-за российских обстрелов существует угроза, что Киев останется без света на период до двух недель. Власти региона уже готовятся к такому сценарию и обустраивают в Киевской области стационарные пункты обогрева.

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