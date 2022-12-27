Отключение света в Киеве: в КГГА дали неутешительный прогноз на всю зиму

Замглавы КГГА предупредил, что отключения электричества будут продолжаться всю зиму.
В Киеве продолжаются экстренные отключения света, ситуация с электроснабжением остается сложной.
Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала "Киев".
"Мы помним последние обстрелы — трудно было восстанавливать, но круглосуточная работа энергетиков обеспечила нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются", — отметил замглавы КГГА.
Пантелеев объяснил, почему на выходные иногда могут не выключать свет, или выключать реже. По его словам, выходные являются специфическими днями: уменьшается нагрузка и потребление, чем в будни. Кроме того, в последние выходные была теплая погода, поэтому киевляне меньше включали обогреватели.
Замглавы КГГА предупредил, что отключение света будет продолжаться всю зиму.
"Но эта ситуация на выходных не должна нас обманывать. Ситуация непростая, мы видим это в будние дни. Продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не плановые, а в большей степени экстренные. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. После такого количества обстрелов мы не можем поставлять электричество, как в мирное время. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", – подытожил Пантелеев.
Напомним, что последний удар по Киеву россияне нанесли 19 декабря. Тогда кафиры в очередной раз атаковали столицу и Киевскую область своими беспилотниками. Захватчики сумели попасть в объект критической инфраструктуры столицы, после чего ситуация с электроснабжением еще больше ухудшилась.
Опасаясь блекаута, местные власти увеличили количество пунктов обогрева в четырех районах (карта).
А в СМИ показали спутниковые снимки вечернего Киева до начала массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре и после.
Читайте также:
- Зеленский — о ситуации с электричеством и угрозе новых ракетных атак
- Отключение света в Украине: министр энергетики рассказал, чего ожидать Новый год
- Полный блекаут: эксперт ответил, способно ли российское оружие погрузить Украину в темноту