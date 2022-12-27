Отключение света в Киеве: в КГГА дали неутешительный прогноз на всю зиму

В Киеве продолжаются экстренные отключения света, ситуация с электроснабжением остается сложной.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала "Киев".

"Мы помним последние обстрелы — трудно было восстанавливать, но круглосуточная работа энергетиков обеспечила нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются", — отметил замглавы КГГА.

Пантелеев объяснил, почему на выходные иногда могут не выключать свет, или выключать реже. По его словам, выходные являются специфическими днями: уменьшается нагрузка и потребление, чем в будни. Кроме того, в последние выходные была теплая погода, поэтому киевляне меньше включали обогреватели.

Замглавы КГГА предупредил, что отключение света будет продолжаться всю зиму.

"Но эта ситуация на выходных не должна нас обманывать. Ситуация непростая, мы видим это в будние дни. Продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не плановые, а в большей степени экстренные. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. После такого количества обстрелов мы не можем поставлять электричество, как в мирное время. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", – подытожил Пантелеев.