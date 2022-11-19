Отключение света в Киеве: в энергокомпании сообщили хорошие новости

В Киеве отключать свет могут реже. Вместо двух-трех раз в день планируют только раз.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

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"Сегодня в Киеве действуют стабилизационные отключения. Причем ограничения лишь 166 МВт, а значит, отключать могут только один раз в день вместо двух-трех или на меньшее количество часов. Это положительная новость, учитывая ситуацию. Но сейчас большинство обсуждает разные заявления. И от власти, и от ДТЭК. Я от себя только добавлю, что нужно всегда иметь план для разных ситуаций. И это правда, может быть хуже, и к этому морально и организационно нужно быть готовым", — написал он в фейсбуке.

Массированные атаки Путина по энергосистеме Украины

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по городам Украины, атакуя объекты критической инфраструктуры. После атак стали применять внеплановые графики отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Больше всего пострадал центр и запад Украины.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что полное отключение электроэнергии в Киеве возможно, однако не продлится слишком долго.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук подчеркнул, что несмотря на большое желание России, чтобы Украина оказалась в полной темноте, такой сценарий маловероятен.

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