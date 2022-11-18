Отключение света в Киеве снова будут происходить по графикам

Энергетикам удалось сбалансировать энергосистему, а потому отключение электроэнергии в Киеве будет происходить по графикам.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"НЕК Укрэнерго удалось сбалансировать энергосистему. Возвращаемся к стабилизационным отключениям по графикам. Потребляйте электроэнергию умеренно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что графики нужно искать на сайте ДТЭК Киевские электросети.

К слову, несколько часов назад в ДТЭК появилось сообщение, что в столице будут действовать экстренные отключения света, а потому графики пока не действуют. Впрочем, 18 ноября удалось энергосистему сбалансировать и снова внедрить графики.

Ситуация с электроэнергией в Киеве

В четверг, 17 ноября, у солиц зафиксирован антирекорд по объему отключений электроэнергии — он составил более 500 МВт при обычном потреблении более 1000 МВт.

Городской глава Киева Виталий Кличко не исключает, что столица может полностью остаться без света, воды и связи из-за атак армии РФ. В городе уже подготовили большой запас топлива, генераторов, пищи и питьевой воды на случай обесточивания

В свою очередь, на The New York Times появился материал о том, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей Киева могут временно эвакуировать.

Местные власти готовятся к разным сценариям. В частности, к полному отключению, подчеркивает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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