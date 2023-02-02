Отключение света в Киеве и области: как 2 февраля будут выключать электричество

В четверг, 2 февраля, в Киевской области и Киеве свет будут выключать по стабилизационным графикам. Объемы потребления электроэнергии, предусмотренные для региона, несколько увеличились за последние несколько дней.

Об этом сообщили в ДТЭК "Киевские электросети" и ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Для столицы ограничения потребления предусмотрены в среднем на уровне 1057 МВт/днем и 684 МВт/ночью, а для Киевской области - 755 МВт/днем и 629 МВт/ночью.

Отмечается, что такие объемы покроют 68% потребностей столицы в электроэнергии, учитывая бытовых потребителей, промышленность и критическую инфраструктуру, а в области — 53%.

В ДТЭК призывают потребителей умеренно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы погрузки. Это поможет избежать масштабных аварий на электросетях.

"Просим вас умеренно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы погрузки – выключить все приборы из розетки в период отключения. После того, как свет появился – включать от них поочередно", — говорится в сообщении.

Графики отключений в столице можно проверить по ссылке, а в области – на сайте компании.

Как сообщалось, сейчас почти во всех домах Киева свет выключают по графику. Чтобы не было аварийных отключений, нужно уложиться в определенные лимиты потребления электричества. В YASNO говорят, что группы отключений формируются не по количеству зданий, а по потребляемой ими мощности.

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