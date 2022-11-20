Отключение света в Киеве и области: чего ждать украинцам

Если новых атак на энергосеть не будет, то впоследствии дефицит мощности равномерно распределят по всей стране: отключения будут везде

В данное время стабилизация энергосистемы Украины рассчитана на отключение света по 4 часа. Пока таких промежутков хватает для ремонтных работ. Однако отключений пока меньше не будет.

Об этом рассказал генеральный директор компании по обеспечению развития бизнеса по снабжению электроэнергией и газом YASNO Сергей Коваленко.

"Два дня – субботу и воскресенье, мы живем в графиках стабилизационных отключений. Задействованы минимальные ограничения – 166МВт вчера и 184 МВт сегодня, то есть отключали где-то по одному-два раза вместо четырех. И это хорошо. Да на выходных потребление всегда меньше. И пока что это не значит, что отключений станет меньше", – написал коваленко.

По его словам, впоследствии дефицит мощности равномерно распределят по всей стране: отключения будут везде, но понемногу. В таких условиях, в частности, в Киеве и области отключения света сократятся ориентировочно вдвое.

Но пока таких условий нет, графики остаются неизменными: четыре возможных слота по четыре часа для Киева и области.

И ситуация наоборот: если сеть будет повреждена или разрушена в результате атак, придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых свет может не быть очень длительное время.

Коваленко добавил, что о полном отключении системы или блекаут с понедельника на 10 дней без света в Киеве речь не идет в случае текущей ситуации.

"Я уверен в ВСУ, они будут защищать нас столько, сколько потребуется. Также прошу дать еще немного времени на ремонт сетей и нашим энергетикам. Поэтому утепляйтесь и старайтесь не пользоваться обогревателями излишне", — добавил он.

Напомним, самая сложная ситуация со светом в Украине пока сохраняется в Винницкой, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Франковщине, Киевской, а также в столице. Энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляли лишь по несколько часов утром и несколько часов вечером.

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