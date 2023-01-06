Отключение света в Киеве и области 6 января — график ДТЭК

В Киеве и Киевской области в пятницу, 6 января, свет отключают по графику. Действуют стабилизационные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК.

Проверить график отключения света по вашему адресу в Киеве можно по ссылке. Для этого необходимо ввести название улицы и указать номер дома.

В Киевской области действует обновленный график стабилизационных отключений. Он состоит из трех категорий. Потребители разделены на четыре группы вместо двух, как было раньше.

Отключение света в Киевской области

В Киевской области в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий, поэтому аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим из-за вероятных аварий на электросетях.

Жителей области призывают не перегружать сеть и не включать все электроприборы после того, как дали свет. Подобные меры помогут снизить риски аварий.

Когда мы сможем пользоваться светом по необходимости, а не по графику – Максим Билявский

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