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Отключение света в Киеве и области 28 декабря — график ДТЭК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Отключение света в Киеве и области 28 декабря — график ДТЭК

В регионе происходят экстренные отключения света.

В Киеве и Киевской области в среду, 28 декабря, действуют экстренные (аварийные) отключения света. Сегодня графики стабилизационных отключений не используются.

Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети и Киевские региональные электросети.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", — отметили в компании.

Отключение света в Киеве

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Киев поступают стабильные объемы электрической энергии. Пока их удается равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей.

Однако заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предупредил, что отключения света в столице будут продолжаться всю зиму, ситуация с электроснабжением остается сложной.

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Дата публикации
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