Отключение света в Киеве: 11 ноября все должно идти по графику

Энергетики работают круглосуточно, чтобы минимизировать неудобства.
В Киеве 11 ноября отключение света будет происходить по графику.
В четверг, 10 ноября, в столице в рамках стабилизационных графиков без света было 746 393 домохозяйств. Система стабильна – никаких экстренных отключений не применялось.
Об этом сообщил накануне глава CEO YASNO Сергей Коваленко в Facebook.
"Прошел ровно месяц с тех пор как террористы нанесли первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. За это время энергетики провели колоссальную работу, чтобы сохранить свет в домах как можно большего количества украинцев и обеспечить целостность энергосистемы", — написал он.
Коваленко подчеркнул, что работа не прекращается ни на минуту. Энергетики работают круглосуточно.
В YASNO отмечают, что и дальше совершенствуют графики отключений и систему информирования, чтобы минимизировать неудобства.
"Сегодня регулятор, НКРЭКУ, разрешила публиковать информацию, где именно происходят аварийные отключения. Эту информацию перестали публиковать с началом войны. Так что для удобства потребителей в ближайшее время мы будем подтягивать такую информацию в график вероятных отключений на сайте YASNO. Такая информация даст больше понимания, как действовать дальше и к кому обращаться с вопросами, если отключения затягиваются", — подытожил Сергей Коваленко.
Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится уже через неделю. Однако при условии, что российские оккупанты снова не будут обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру.
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