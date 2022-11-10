Отключение света в Киеве: 11 ноября все должно идти по графику

В Киеве 11 ноября отключение света будет происходить по графику.

В четверг, 10 ноября, в столице в рамках стабилизационных графиков без света было 746 393 домохозяйств. Система стабильна – никаких экстренных отключений не применялось.

Об этом сообщил накануне глава CEO YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

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"Прошел ровно месяц с тех пор как террористы нанесли первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. За это время энергетики провели колоссальную работу, чтобы сохранить свет в домах как можно большего количества украинцев и обеспечить целостность энергосистемы", — написал он.

Коваленко подчеркнул, что работа не прекращается ни на минуту. Энергетики работают круглосуточно.

В YASNO отмечают, что и дальше совершенствуют графики отключений и систему информирования, чтобы минимизировать неудобства.

"Сегодня регулятор, НКРЭКУ, разрешила публиковать информацию, где именно происходят аварийные отключения. Эту информацию перестали публиковать с началом войны. Так что для удобства потребителей в ближайшее время мы будем подтягивать такую информацию в график вероятных отключений на сайте YASNO. Такая информация даст больше понимания, как действовать дальше и к кому обращаться с вопросами, если отключения затягиваются", — подытожил Сергей Коваленко.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится уже через неделю. Однако при условии, что российские оккупанты снова не будут обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру.

Нет света – не работают и светофоры! Как избежать ДТП! Включение корреспондента «Сниданка»

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