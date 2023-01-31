Отключение света может продолжаться до 7 часов подряд: график ДТЭК для Киева и области на 31 января

Сегодня свет будут давать по графику.
В Киеве и Киевской области во вторник, 31 января, действуют стабилизационные графики отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве и Киевской области, предоставленной национальной энергетической компанией "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию", — говорится в сообщении.
Продолжительность отключения света разная для каждого потребителя и может продолжаться до семи часов подряд.
Просмотреть графики отключения света по вашему адресу можно по ссылке:
Напомним, в Киеве с 31 января возобновляют работу городского электротранспорта. Перестанут курсировать временные автобусные маршруты.
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