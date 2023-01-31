Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Отключение света может продолжаться до 7 часов подряд: график ДТЭК для Киева и области на 31 января

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
407
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отключение света может продолжаться до 7 часов подряд: график ДТЭК для Киева и области на 31 января

Фото: Getty Images

Сегодня свет будут давать по графику.

В Киеве и Киевской области во вторник, 31 января, действуют стабилизационные графики отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве и Киевской области, предоставленной национальной энергетической компанией "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию", — говорится в сообщении.

Продолжительность отключения света разная для каждого потребителя и может продолжаться до семи часов подряд.

Просмотреть графики отключения света по вашему адресу можно по ссылке:

Напомним, в Киеве с 31 января возобновляют работу городского электротранспорта. Перестанут курсировать временные автобусные маршруты.

Для некоторых отключения света могут стать еще продолжительнее: когда вернутся в графики?

Для некоторых отключения света могут стать еще продолжительнее: когда вернутся в графики?

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
407
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация