Отказался везти и силой вытащил из машины: таксист отреагировал на обвинения пассажирки об избиении

Отказался везти и силой вытащил из машины: таксист отреагировал на обвинения пассажирки об избиении

Полицейские уже начали следствие.

Отказался везти и силой вытащил из машины: в Киеве женщина обвинила таксиста в нападении. Мол, он остановился раньше, чем она просила, а впоследствии — вытащил из автомобиля и даже ударил. Такое заявление пассажирка подала и в полицию.

Как говорится в выпуске ТСН 19:30, журналисту удалось связаться с самим таксистом. Водитель потрясен этими обвинениями и имеет свою версию случившегося.

"Водитель такси меня вытащил из авто, а потом еще немного ударил, немного откинул и поехал", — рассказала пассажирка.

Новости Украины: в Киеве женщина обвинила таксиста в нападении и подала заявление в полицию

По словам женщины, водитель такси остановился несколько дальше, хотя должен был подъехать ближе на 17-20 метров в частный двор.

"Я вызвала такси на это место, где я стою. А он приехал, чуть выше стал. Я к нему подошла и сделала замечание, что у него метка была немного ниже", - сказала она.

Пассажирка села в салон, водитель поехал, но остановился в 20 метрах.

"Сказал мне выходить. На что я ответила, что выходить не буду потому что идет поездка", — пояснила пассажирка.

По словам женщины, водитель вышел из автомобиля и бросился вытаскивать ее на улицу. Это зафиксировала соседская камера наблюдения.

"Он подошел вытащил меня. Я уже злая. Я по машине ногой, реакция какая-то была. Он развернулся, таким вот жестом заехал мне по лицу. После чего я хлопнула дверью, он с открытыми дверцами уехал. Скула у меня болит, рука болит" — жалуется женщина.

Видео разошлось сетью, и получило немалый резонанс. Утром Татьяна написала заявление об избиении в полицию.

Полиция также написала в компанию такси. Те сначала предложили промокод на следующую поездку, но впоследствии заявили — проводят служебное расследование.

В комментарии ТСН рассказывают: водителя от работы уже отстранили.

"Действия водителя недопустимы и противоречат правилам компании. Сейчас мы ведем коммуникацию с пассажиркой, готовы сотрудничать с полицией, предоставлять всю необходимую информацию", — сказал руководитель направления заказ поездок компании Сергей Павлик.

Журналисту удалось связаться с самим таксистом по видеосвязи.

Сергей о скандал и заявление в полицию узнал только сейчас.

"Я узнал от вас, у меня сейчас истерика, просто такая паника, что я остался без работы", — рассказывает свою версию событий водитель.

Мужчина говорит, что приехал туда, где стояла метка — не доехал не сто метров, как говорится в соцсетях, а 10.

"Она села в машину и начала меня оскорблять просто напросто. Она начала мне грубить. Я говорю: "Уважаемая, я вас везти не буду". Она говорит: "Отмените заказ". Я перед ней это сделал", — рассказывает водитель такси.

Далее, говорит мужчина, клиентка выходить все равно отказалась.

"Я вышел из машины, подошел к двери, открыл дверь, и говорю: "Выходите!". Здесь начался ор, она выскакивает, я ее держу, она бьет ногами, вот вмятина", — таксист показал повреждения на автомобиле и утверждает: женщину не толкал, а пытался убрать подальше от транспорта.

"Возможно я руку и потянул, но я держал на расстоянии, чтобы она и дальше не делала вмятин", — сказал водитель.

Кто в этой ситуации прав? Полицейские уже начали следствие. В комании такси говорят: тоже ждут результатов. Если окажется, что виноват водитель — не возобновлять его на работе, если наоборот — мужчине вероятно позволят работать.

Напомним, пассажирка обвинила водителя в том, что он ударил ее по лицу и толкнул на асфальт.

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