Отказался угостить сигаретой: в Славутиче 15-летний парень набросился с кулаками на мужчину (фото)

Парню может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет.
В Славутиче 15-летний парень набросился с кулаками на мужчину, поскольку тот отказался угостить его сигаретой.
15 ноября в отделение полиции №2 (г. Славутич) Вышгородского районного управления полиции с письменным заявлением обратился 31-летний местный житель, который сообщил о том, что накануне между ним и незнакомым парнем возник словесный конфликт, переросший в драку.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Установлено, что компания молодых людей, среди которых было двое несовершеннолетних, около 21 часа находилась вблизи местного магазина.
"15-летний парень увидел рядом мужчину, подошел к нему с просьбой угостить сигаретой. Мужчина отказал, поэтому юноша начал нецензурно выражаться и нанес ему несколько ударов в лицо и грудную клетку", — рассказали в полиции.
В настоящее время дознаватель под процессуальным руководством прокуратуры сообщил о подозрении несовершеннолетнему жителю города Славутич по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет.
Следствие продолжается.
Напомним, в Киеве водитель BMW на мосту Патона устроил стрельбу.
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