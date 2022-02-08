Отказались преподавать на украинском: в Киеве уволили учителей, попавших в скандал

Отказались преподавать на украинском: в Киеве уволили учителей, попавших в скандал

Учителям объявили выговор и уволили по собственному желанию.

В Киеве в лицее №303 и школе №152 уволили двух учителей, которые отказались преподавать на украинском языке. Один из них также обижал учеников.

Об этом 7 января сообщили на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

Учителя попали в скандал в декабре 2021 года, после чего в учебных заведениях начали проверку.

Преподавательнице немецкого языка в лицее объявили выговор. Женщина признала свою вину и приняла решение об уходе по собственному желанию.

В школе №152 учителю истории также был объявлен выговор за "нарушение действующего законодательства по вопросам соблюдения педагогической этики, совершение проступков, несовместимых с работой в должности педагогического работника". По заявлению учитель был уволен с работы.

"Язык образовательного процесса – государственный!" – подчеркнул уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Напомним, что IT-компания Andersen People в Киеве отказала мужчине в следующем этапе собеседования из-за того, что он разговаривает на украинском языке.

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