Отказалась давать деньги: в Киеве рецидивист задушил родную сестру ремнем от сумки (фото, видео)

Женщина отказалась дать деньги наркозависимому брату и он ее жестоко убил, затем обворовал квартиру и скрылся.

В Киеве полицейские задержали рецидивиста, жестоко убившего родную сестру. Нарушитель приехал к родственнице в гости и потом попросил дать ему деньги, на что последняя отказала. Возмутившись, злоумышленник повалил женщину на пол и задушил ее ремнем от сумки. После совершенного мужчина обворовал квартиру и скрылся.

Об этом сообщает полиция Киева.

В полицию Киева поступила информация о том, что в квартире на улице Ивана Выговского местный житель обнаружил без признаков жизни свою 61-летнюю мать. По вызову на место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции, сотрудники криминальной полиции и судебно-медицинский эксперт.

Начальник Подольского управления полиции Юрий Трембицкий сообщил, что на теле погибшей были обнаружены характерные следы от удушения, а проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии.

"Мы установили, что к потерпевшей накануне приехал ее наркозависимый брат, который поссорился с сожительницей. На следующий день мужчина попросил деньги у родственницы, но услышав отказ, повалил женщину на пол и задушил ее ремнем от сумки. После совершенного нарушитель похитил из квартиры мобильный телефон, деньги и ювелирные изделия и скрылся с места совершения преступления. Фигурант был объявлен в розыск и вскоре наряд полиции охраны задержал его в Соломенском районе столицы", — рассказал он.

Украденные у сестры украшения

В полиции отметили, что 58-летний киевлянин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления: в 2015 году он поссорился с владельцем дома, в котором производил ремонт, и утюгом нанес оппоненту многочисленные удары, а затем еще и душил его электрическим шнуром. За совершенное мужчина провел пять лет в исправительной колонии.

Полиция в квартире убитой братом женщины

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры мы объявили задержанному о подозрении за умышленное противоправное причинение смерти другому человеку по корыстным мотивам, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы", — доложил Юрий Требецкий.

Напомним, в Киевской области пьяный мужчина до смерти избил военного.

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