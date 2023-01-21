Отец узнал дочь только за серьгами: в Броварах прощаются с маленькой Миланой и ее мамой

В субботу, 21 февраля, прощаются с жертвами трагедии в Броварах Киевской области — Еленой Пономаренко и ее 5-летней дочерью Миланой. В то утро они только успели зайти в детсад, когда там упал вертолет.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Трибуна – Бровары".

Проститься с погибшими пришли сотни броварчан, а также городской голова Игорь Сапожко. Похороны мамы и дочери пройдут завтра, 22 января, в селе Новоукраинка Черниговской области — оттуда погибшая Елена.

Утром 18 января женщина с ребенком пошли в детсад. Муж Александр ждал в автомобиле. Старшая 13-летняя дочь Ева осталась дома.

Тренер девочки Юлия Черкасова вспоминает, что была дома, когда услышала взрыв, а затем из окна квартиры увидела пожар. "Побежала во двор... Там же увидела папу Евы и Миланы. Он стоял у машины и очень нервничал. Я тогда еще не знала, что он ждет известий о своих жене и дочери", — рассказала она.

Фото: "Трибуна – Бровары".

Юлия Смеловец, руководитель логистической компании, где работала Елена Пономаренко, говорит, что трагедия произошла прямо у Александра на глазах. По ее словам, в начале войны семья уехала из Броваров на Черниговщину, где попала в оккупацию. Оттуда семья выезжала под пулями.

"Александр ждал в автомобиле, а Елена и Миланочка успели только зайти внутрь. До своей группы не дошли, как в ту секунду упал вертолет. Увидев это, мужчина бросился туда... Казалось, что его крик был слышен на несколько километров. Ни секунды мы не оставляли надежды, что мама и дочь выживут.К 12:00 объездили все больницы, надеясь, что они где-то в ожоговом центре.Но в списке пострадавших их не было.Когда же узнали, что городской голова пригласил Александра в морг, внутри все Оказалось, что Елена и Милана сгорели заживо... Саша сумел узнать дочь только за серьгами, а тело жены сильно изуродовано", — вспомнила Юлия Смеловец.

Трагедия в Броварах

В Киеве 21 января прощаются с высшим руководством МВД. В частности, министром внутренних дел Денисом Монастырским, погибшим в авиакатастрофе в Броварах.

Утром 18 января в Броварах рядом с детским садом и домом разбился вертолет ГСЧС ЕС-225. На борту находилось руководство МВД. Все погибли.

В общей сложности трагедия унесла жизни 14 человек. Среди погибших есть один ребенок. В частности погибла мама Елена Пономаренко и маленькая Милана. Девочка 2017 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью.

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