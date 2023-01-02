Отец избил за "плохое поведение": в Киеве госпитализировали 13-летнюю девочку (фото)

В Киеве госпитализировали 13-летнюю девочку с телесными повреждениями. Ребенка дома избил отец за "плохое поведение".

Девочку с синяками на лице заметила киевлянка на улице Героев полка Азов и вызвала полицию, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в столице.

На место прибыли ювенальные полицейские, сотрудники службы по делам детей и семьи и медики.

С родителями девочки пообщались правоохранители и следователи. Они объяснили, что дома во время ссоры ребенок не реагировал на их замечания и не слушался, поэтому отец применил к нему физическую силу, ударив несколько раз в лицо. После конфликта семья ушла спать, а к утру обнаружила отсутствие дочери.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. В отношении родителей ребенка вынесено срочное запретительное предписание сроком на 10 дней.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. После завершения проверки возможна дополнительная квалификация правонарушения. Продолжается досудебное расследование.

Фото: Полиция Киева

Напомним, количество погибших в результате российской ракетной атаки по Киеву увеличилось до двух. В больнице скончался тяжело раненный мужчина, находившийся в реанимации.

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