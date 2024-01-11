Отчаянно убегал от полиции: в Киевской области задержали нетрезвого водителя, совершившего наезд на правоохранителей

В Киевской области правоохранители задержали водителя, находящегося в нетрезвом состоянии. Им понадобилось приложить немало усилий, чтобы в конце концов остановить мужчину на трассе, который изо всех сил пытался скрыться.

Об этом пишет полиция Киевской области.

Нарушал, наезжал, убегал

По данным полицейских, водитель легковушки:

проигнорировал знак обязательной остановки перед железной дорогой;

не остановился по требованию полиции;

проявил невнимательность, приведшую к заносу его автомобиля на 360 градусов с частичной остановкой;

совершил наезд на работника полиции, пытавшегося его задержать;

выехал на трассу Киев-Одесса и проехал около 3 км.

Впоследствии совместно с местными жителями водителя удалось остановить. Фигуранта сразу задержали полицейские и отправили в изолятор временного содержания. Оказалось, что в организме злоумышленника было 1,04 промилле алкоголя.

"Следователи процессуального руководства Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч.2 ст.345 УК). Ему грозит до 5 лет заключения", – отметили в ведомстве.

Ранее в Житомирской области грузовик протаранил ВАЗ-2110, приведя к гибели двух человек. Водитель-беглец вместе с адвокатом обратился в полицию.

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