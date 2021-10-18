Отбойник прошел насквозь: в Киеве ВАЗ попал в смертельное ДТП (видео)

Водитель ВАЗ по непонятным причинам не справился с управлением и в крайней левой полосе наткнулся на отбойник.

В Киеве ВАЗ наткнулся на отбойник. Водитель погиб.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

ДТП произошло в Голосеевском районе столицы на улице Саперно-Слободской со стороны Южного моста.

"Водитель ВАЗ по непонятным причинам не справился с управлением и в крайней левой полосе наткнулся на отбойник. К сожалению, отбойник прошел сквозь водителя. Полученные травмы водителя оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

Пассажирам (родственникам водителя), которые находились в момент аварии в салоне автомобиля, медики оказали помощь на месте. Решается вопрос о госпитализации.

В Киеве ВАЗ наткнулся на отбойник: водитель погиб В Голосеевском районе столицы на улице Саперно-Слободской со стороны Южного моста водитель ВАЗа по непонятным причинам не справился с управлением и в кранний левой полосе наткнулся на отбойник. К сожалению отбойник прошел насквозь водителя. Полученные травмы руководителя оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте. Пассажирам (родственники водителя), которые находились в момент аварии в салоне автомобиля, медики оказали помощь на месте. Сейчас решается вопрос о госпитализации. На месте работает СОГ, будет устанавливать причины трагической ДТП. Опубликовано Стражи эспрессо Воскресенье, 17 Октябрь 2021

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте аварии, будет устанавливать причины трагической ДТП.

Напомним, в Киеве на проспекте Бандеры пьяный водитель грузовика сбил пешеходов и бросился бежать. На скорости он выехал на тротуар, где в то время шли прохожие, сбил их и не остановился — продолжил движение дальше. Пострадавших госпитализировали. Впоследствии один из них умер.

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