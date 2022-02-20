Отбойная техника уже возле "Киевской Руси": в Киеве стартовала реконструкция известного кинотеатра (фото, видео)

Отбойная техника уже возле "Киевской Руси": в Киеве стартовала реконструкция известного кинотеатра (фото, видео)

За забором заметили тяжелую технику с отбойным молотком.

В Киеве стартовала реконструкция знаменитого кинотеатра "Киевская Русь".

На улице Сечевых Стрельцов уже начались строительные работы. За забором заметили тяжелую технику с отбойным молотком.

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О старте реконструкции сообщает The Village.

Согласно имеющемуся возле строительства паспорта объекта, работы будут продолжаться до декабря 2023 года.

Как известно, стоимость обновления кинотеатра "Киевская Русь" составляет более 287 миллионов гривен.

В паспорте объекта указано, что восстановительные работы будут завершены до конца 2023 года.

Что планируют сделать:

отремонтируют внутренние помещения;

заменят оборудование и мебель;

обустроят третий кинозал, арт-пространство и террасу на крыше;

обновят системы электро-, водоснабжения, водоотвода, отопления, вентиляции и кондиционирования;

утеплять пол и крышу;

украсят и подсветят фасад;

создадут зону отдыха с газонами и паркинг на 100 мест.

На реконструкцию потратят 287 755 185 миллионов гривен.

В Киеве начали реконструкцию кинотеатра "Киевская Русь" pic.twitter.com/RCSlFLasiV — The Village Украина (@thevillageua) 17 февраля 2022

" Киевская Русь" — крупнейший украинский коммунальный кинотеатр, относящийся к сети муниципальных кинотеатров "Киевкинофильм". Расположен на улице Сечевых Стрельцов, 93, рядом со станцией метро "Лукьяновская". Был открыт в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева. Сейчас в кинотеатре два зала – большой (1192 места) и малый (176 мест).

Напомним, в Киеве на три месяца ограничат движение по улице Набережно-Рыбальской – здесь стартовало строительство тоннеля, соединяющего водный канал ЖК Rybalsky с рекой Днепр.