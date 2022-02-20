Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Отбойная техника уже возле "Киевской Руси": в Киеве стартовала реконструкция известного кинотеатра (фото, видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Комментарии.ua

За забором заметили тяжелую технику с отбойным молотком.

В Киеве стартовала реконструкция знаменитого кинотеатра "Киевская Русь".

На улице Сечевых Стрельцов уже начались строительные работы. За забором заметили тяжелую технику с отбойным молотком.

О старте реконструкции сообщает The Village.

Согласно имеющемуся возле строительства паспорта объекта, работы будут продолжаться до декабря 2023 года.

Как известно, стоимость обновления кинотеатра "Киевская Русь" составляет более 287 миллионов гривен.

В паспорте объекта указано, что восстановительные работы будут завершены до конца 2023 года.

Что планируют сделать:

  • отремонтируют внутренние помещения;
  • заменят оборудование и мебель;
  • обустроят третий кинозал, арт-пространство и террасу на крыше;
  • обновят системы электро-, водоснабжения, водоотвода, отопления, вентиляции и кондиционирования;
  • утеплять пол и крышу;
  • украсят и подсветят фасад;
  • создадут зону отдыха с газонами и паркинг на 100 мест.

На реконструкцию потратят 287 755 185 миллионов гривен.

" Киевская Русь" — крупнейший украинский коммунальный кинотеатр, относящийся к сети муниципальных кинотеатров "Киевкинофильм". Расположен на улице Сечевых Стрельцов, 93, рядом со станцией метро "Лукьяновская". Был открыт в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева. Сейчас в кинотеатре два зала – большой (1192 места) и малый (176 мест).

Напомним, в Киеве на три месяца ограничат движение по улице Набережно-Рыбальской – здесь стартовало строительство тоннеля, соединяющего водный канал ЖК Rybalsky с рекой Днепр.

Читайте также:

Следующая публикация