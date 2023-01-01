Отбой воздушной тревоги: власти призывают киевлян быть внимательными и осторожными

В новогоднюю ночь враг изо всех сил обстреливал столицу Украины и Киевскую область.

По предварительной информации, тревога в Киевской области длилась достаточно долго – четыре часа и 17 минут.

Однако почти в 5 утра в ночь на 1 января после отбоя воздушной тревоги в Киевской области началась отмена воздушной тревоги по всей Украине. Воздушная тревога на 5:05 утра объявлена только в Луганской области и временно оккупированном Крыму.

Но в то же время местные власти просят не пренебрегать личной безопасностью и сообщениями о воздушной тревоге.

"Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию", — говорится в сообщении после информации об отбое воздушной тревоги.

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Напомним, что ночью в Киевской области сработало ПВО. В социальных сетях сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.

Также в Киеве раздались звуки, похожие на взрывы. Громкая ночь была в столице, потому что появлялась информация о взрывах и на левом, и на правом берегу.

К счастью, ПВО удалось сбить 32 вражеских цели за новогоднюю ночь. По предварительной информации, обошлось без жертв и потерпевших.

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