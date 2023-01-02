Отбой воздушной тревоги в Киевской области: почему важно следить за сообщениями власти

В Киевской области раздался сигнал об отбое воздушной тревоги.
Спустя почти четыре часа 2 января 2023 года раздался отбой воздушной тревоги.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Киевской области работала ПВО, которая сбивала дроны, летевшие на столицу Украины.
Позже стало известно, что в Киеве раздалось несколько взрывов.
Также стало известно, куда попал враг в результате обстрелов столицы.
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