Отбилась и догнала: в Киеве 18-летняя девушка задержала вора, ограбившего ее посреди улицы

Девушке помог также случайный прохожий.
В Киеве на улице Академика Королева 21-летний вор пытался ограбить 18-летнюю девушку. Он толкнул ее на землю и украл телефон и наушники.
Об этом сообщает полиция Киева.
На 18-летнюю девушку на улице напал мужчина, который свалил ее на землю и выхватил мобильный телефон и наушники. Девушка не растерялась и применила газовый баллончик. После того, как мужчина бросился убегать, потерпевшая побежала за ним, крича о помощи. Это услышал случайный прохожий, который помог девушке задержать вора и удерживать до приезда полиции.
Личность нападавшего уже установили. Это – 21-летний житель Киева. Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве злоумышленник обокрал пенсионерку.
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