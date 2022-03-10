От рук российских оккупантов погиб экссекретарь горсовета Броваров

Мужчины не стало в возрасте 36 лет.

В результате агрессии российской армии погиб экссекретарь Броварского городского совета и депутат совета 7-го созыва от ВО "Свобода" Алексей Здоровец.

Об этом 10 марта сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"Трагическое известие о гибели от рук извергов-агрессоров бывшего секретаря Броварского городского совета и депутата БМР 7-го созыва (ВО "Свобода") Алексея Здоровца поступило сегодня...", – говорится в сообщении мэра.

Он уточнил, что Здоровец погиб в Новой Богдановке в Киевской области, где проживал вместе с женой и маленьким сыном.

"То, что творят эти мерзавцы на нашей земле — это преступление против человечества! От Броварского городского совета, исполнительного комитета, от себя лично, от всех, кто знал Алексея, выражаю искреннее соболезнование семье и близким... Не забудем! Не простим!" – добавил Сапожко.

Трагическое известие о гибели от рук извергов-агрессоров бывшего секретаря Броварского городского совета и депутата БМР... Опубликовано Игорем Сапожко Четверг, 10 марта 2022 г.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил 10 марта, что в странские военные полностью уничтожили силы противника вблизи Броваров. Украинские защитники и дальше будут уничтожать захватчиков их же техникой и оружием, не будут оставлять в покое ни днем, ни ночью.

ТСН.ua