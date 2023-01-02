От падения обломков потрескали окна на трех этажах: появились фото и детали ночной атаки Киева

Обломки упали на дорогу, от чего в многоэтажке потрескали окна.

В ночь на 2 января в Деснянском районе Киева в результате вражеской атаки пострадал 19-летний парень.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"В результате падения обломков ракеты на проезжую часть, в 9-этажном жилом доме были повреждены балконы и оконные стекла на 3, 4, 6 этажах. Спасатели немедленно приступили к поиску вероятных пострадавших. В одной из квартир на 8-м этаже находился 19-летний парень с порезом стопы", — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Спасатели помогли раненому парню добраться до кареты скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали потерпевшего.

На месте работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 чрезвычайников.

Фото: ГСЧС Украины

Россияне атаковали Киев дронами

В ночь на 2 января российская армия ударила дронами по Киеву. Были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. В регионе происходят аварийные отключения света.

По информации сил противовоздушной обороны, 40 вражеских дронов-камикадзе шли на Киев. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что все цели были уничтожены. Из них 15 – над соседними областями, 3 – в Киевской области, 22 – над Киевом.

В результате ночной атаки РФ повреждено в Киевской области 11 частных домов в Фастовском и Обуховском районах.

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