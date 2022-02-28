От Бородянки в сторону Макарова движется часть бронетехники российских оккупантов: видео

От Бородянки в сторону Макарова движется часть бронетехники российских оккупантов: видео

Отмечается, что в колонне много бензовозов.

В Киевской области 28 февраля через поселок Бородянка в сторону поселка Макаров двигается часть бронетехники российских оккупантов.

Отмечается, что в колонне много бензовозов.

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Об этом сообщил паблик "Реальный Киев" и обнародовал видео.

"Бородянка сегодня. Часть бронетехники российских оккупантов двигается в сторону Макарова. Очень много бензовозов", — говорится в сообщении под видео.

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