От Бородянки в сторону Макарова движется часть бронетехники российских оккупантов: видео

Отмечается, что в колонне много бензовозов.
В Киевской области 28 февраля через поселок Бородянка в сторону поселка Макаров двигается часть бронетехники российских оккупантов.
Отмечается, что в колонне много бензовозов.
Об этом сообщил паблик "Реальный Киев" и обнародовал видео.
"Бородянка сегодня. Часть бронетехники российских оккупантов двигается в сторону Макарова. Очень много бензовозов", — говорится в сообщении под видео.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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