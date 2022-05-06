Оставили место службы, похитив оружие: двум киевским полицейским сообщено о подозрении

Сотрудники полиции сейчас уволены с занимаемых должностей, следственные действия продолжаются.
В Киеве двум полицейским, покинувшим место службы, похитив оружие, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам досудебного расследования, 24 февраля, в связи с введением военного положения на территории Украины, личный состав Главного управления и временно подчиненных межрегиональных территориальных органов Национальной полиции, которые дислоцируются в Киеве, переведены на усиленный вариант служебной деятельности, вооружены огнестрельным, автоматическим оружием и вовлечены в комплекс задач по выполнению усиленного варианта служебной деятельности.
"Так, 24.02.2022 г. двое полицейских батальона тактико-оперативного реагирования, получив автоматическое оружие, заступили на дежурство на территории Киева. Однако в этот же день, получив от неизвестных лиц информацию об угрозе захвата Киева и якобы бегстве президента Украины из города, от исполнение своих служебных обязанностей отказались и самовольно покинули место несения службы, не сдав выданное им оружие", — говорится в сообщении прокуратуры.
Позже указанные лица распорядились оружием по собственному усмотрению, укрывая его.
По результатам следственных и розыскных действий местонахождение полицейских было установлено. Один из них скрывался в одном из сел Киевской области, другой – в Житомирской области.
В настоящее время указанные лица уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 262 УК Украины, то есть в присвоении огнестрельного оружия и боевых припасов, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Работники полиции уволены с занимаемых должностей. Следственные действия продолжаются.
Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ДБР, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождении Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Напомним, количество горожан, которые возвращаются в Киев, значительно уменьшилось. Если месяц назад в столицу приезжало около 50 тысяч человек, то сегодня это количество уменьшилось до 20 тысяч.
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