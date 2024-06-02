Оставила посмертное письмо: в Киеве провели в последний путь боевого медика Ирину Цыбух "Чеку" (видео)

Ирина попросила, чтобы собравшиеся пели на ее прощании, и оставила список песен для исполнения на Майдане.

Сегодня, 2 июня, в Киеве прощаются с "госпитальеркой" — боевым медиком Ириной Цыбух с позывным "Чека". Люди приходят в Михайловский собор и на Майдан Незалежности.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Наталья Нагорная, а также " Общественное Киев".

Ирина погибла во время ротации на Харьковском направлении 29 мая за несколько дней до дня рождения. 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

Прощание с госпитальершей Ириной "Чекой" Цыбух в Киеве Фото: УП

Сегодня же в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве собрались друзья, коллеги, боевые побратимы Ирины.

После панихиды в соборе похоронная процессия двинулась на Майдан Незалежности. Там сотни людей прощались с Ириной.

Отметим, что завтра, 3 июня, состоится прощание с боевой медикиней Ириной Цыбух во Львове.

"Чека" оставила близким пожелание, как должна выглядеть церемония прощания с ней. Вместо цветов донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика. Одежда — вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов/нок)", — сообщают на странице медицинского батальона "Госпитальеры".

Что известно об Ирине Цыбухе

Ирина родилась 1 июня 1998 во Львове. Училась в Национальном университете "Львовская политехника".

В 2017 году присоединилась к команде "Общественного", где работала с филиалами, готовила межрегиональные спецэфиры, воплощала грантовые проекты и снимала документальные фильмы, была медиатренеркой. Участвовала в образовательных проектах, где развивала критическое мышление и медиаграмотность детей в школах.

В начале полномасштабного вторжения Ирина Цыбух находилась на востоке Украины: в Покровске и Краматорске она представила свой документальный фильм о детях из отдаленных сел Донетчины и Луганщины, которым не хватает инклюзии. Презентация ленты должна была состояться 24 февраля в Северодонецке, а на следующий день – в Киеве. Но дома героев фильма Ирины Цыбух оказались в российской оккупации, а она вернулась в ряды добровольческого батальона "Госпитальеры", где отбыла несколько ротаций на передовой еще с 2014-го. В составе батальона Ирина обеспечивала эвакуацию раненых бойцов из самых горячих мест и оказывала медицинскую помощь.

"Я такая же молодая девушка, как любая во Франции или Испании. Мы отличаемся только тем, что на нашей границе тоталитарный режим, напавший на страну, которую я очень люблю. Мне нравится путешествовать, но жить я хочу здесь. И потому я защищаю свою страну, потому и готова умереть, чтобы иметь волю в своей стране", — сказала Ирина в интервью для "ELLE Украина" почти два года назад.

Юрий Цыбух – брат погибшей парамедикини – сообщил, что Ирина оставила посмертное письмо. Он опубликовал его и написал об Ирине, как о самом лучшем человеке в этом мире.

Прощание с госпитальершей Ириной "Чекой" Цыбух в Киеве Фото: УП

"Погибла моя дорогая сестра, подруга Чека, лучший человек в этом мире. Меня сейчас наполняет пустота, но Иринке есть что сказать, она оставила посмертное письмо: "Привет, примите мои соболезнования, не люблю, когда вы скучаете, но пройдет время, и это отчаяние рассеется, придется продолжать жить жизнь. Поэтому не теряйте время на страдания, живите дальше. Сейчас 19:19, суббота 8 апреля 2023, мы с 5м экипажем работаем для разведки 80 бригады, на фоне играет Dream on от Аerosmith и решила, что за этот год выпадало так много возможностей погибнуть, что можно найти хотя бы одну, чтобы написать посмертное письмо. Грустно, что мы проживаем настолько немощны, зависимы от общественного одобрения жизни, что только смерть позволяет обитать абсолютную свободу. Однако беда в том, что жизнь закончилась, и эта свобода больше не имеет никакого смысла. Сегодня и навеки мне все равно, что обо мне, о вас, об этом тексте, обо всем скажут люди. Наберут эти предложения ругательства или нет, наконец ничья мнение меня не интересует, я умерла..."

Прощание с госпитальершей Ириной "Чекой" Цыбух в Киеве Фото: УП

Напомним, на Facebook-странице "Госпитальеров" также поделились несколькими цитатами Цыбух. В частности, доброволица говорила : "Единственный выбор о свободе в стране, где идет война... единственная история о свободе в этом контексте — это борьба за эту свободу".