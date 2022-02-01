Оставил без сознания у подъезда: в Киеве таксист угостил пассажирку кофе с психоторопом и обокрал

В результате отравления девушка почти сутки находилась в коме.
В Киеве таксист угостил пассажирку кофе с неизвестным психоторопным веществом и обокрал.
В результате отравления девушка почти сутки находилась в коме.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В полицию Киева поступило сообщение от местной жительницы о том, что на автозаправочной станции по улице Донской, водитель такси подмешал знакомому в кофе неизвестный психотропный препарат и после того, как он потерял сознание, отобрал его телефон и ценные вещи. Нападающий оставил женщину возле подъ езду многоэтажки и скрылся. Врачи констатировали у 32-летней пострадавшей острое медикаментозное отравление. Сейчас она находится под наблюдением медиков", — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители немедленно приступили к поискам злоумышленника и уже через несколько часов задержали его по месту жительства.
Во время немедленного обыска квартиры фигуранта следственно-оперативная группа изъяла телефон потерпевшей и таблетки, которые он добавил в напиток.
Злоумышленником оказался иностранец, 1997 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.
Следователи Днепровского управления полиции сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений. Иностранцу грозит до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киеве таксист избил пассажира, который попросил включить радио "Майами".
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