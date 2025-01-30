Остановка транспорта во время тревог: глава Киевской ГВА сделал резкое заявление

Тимур Ткаченко отметил, что никто не смог объяснить логику остановки транспорта во время тревог.

Ни один из голосовавших за решение об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве не смог объяснить его логику или предоставить соответствующие аналитические документы.

Об этом заявил глава КМВА Тимур Ткаченко во время круглого стола "Обеспечение надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве", передает "Хмарочос".

Ткаченко, вступивший в должность с начала года, запросил официальные документы, на основании которых было принято соответствующее решение.

"Помимо самого решения, больше никаких аналитических, информационных материалов, в принципе, не было. Позиция военных по состоянию на сегодняшний день официально также не была предоставлена для того, чтобы принималось соответствующее решение", — отметил Ткаченко.

Глава КМВА подчеркнул, что если бы останавливался не только коммунальный, но и частный транспорт, решение могло иметь смысл.

"Ни один из тех, кто голосовал за это решение, не смог мне дать документы, подтверждающие эффективность или аналитику данного решения. Люди, которые выходят из коммунального транспорта, садятся в частный, платят больше средств. И, соответственно, для них заканчивается все просто тем, что они выше платят тариф", — подчеркнул Ткаченко.

Среди участников круглого стола был также заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, который настаивал на том, что Совбез руководствуется рекомендациями полиции и спасателей.

В то же время в ГСЧС уже разъясняли, что не требуют останавливать транспорт. Все другие города, принимавшие подобное решение, в конце концов, его отменили.

В тот же день городской голова Виталий Кличко обвинил начальника КМВА Тимура Ткаченко в дестабилизации управления городом.

Напомним, в столице утром силы ПВО работали по вражеским беспилотникам. Как сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Деснянском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание травяного настила и кустарников. Информация о потерпевших выясняется.

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