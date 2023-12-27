Остановка общественного транспорта во время воздушных тревог: отменят ли решения ответили в КГГА

Замглавы КГГА намекнул, что столичные власти не хотят быть ответственными, если во время воздушной тревоги обломок дрона или ракеты упадет на общественный транспорт.

В Киеве не будет отменено решение об остановке наземного общественного транспорта во время воздушных тревог.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП.

Ракое решение он объяснил, продемонстрировав видео из соцсетей, где зафиксирован момент падения обломка сбитой ракеты на проспекте Степана Бандеры рядом с мимо проезжавшей маршруткой. Этот инцидент произошел 29 мая 2023 во время очередной воздушной атаки РФ на Киев.

Архивное видео инцидента смотрите по ссылке: Уникальные кадры падения обломков ракеты в Киеве! Камеры наблюдения все зафиксировали

Замглавы КГГА намекнул, что столичные власти не хотят быть ответственными, если во время воздушной тревоги обломок дрона или ракеты упадет на общественный транспорт.

"Если не дай Бог во время воздушной тревоги в автобус, троллейбус, метро что-то прилетит – точно никто не скажет о том, что Саша и Коля приняли решение не идти в хранилище, а ехать. Вот точно никто не скажет. Скажет, что виноват тот, кто дал разрешение ехать на транспорте", – сказал Поворозник.

Почему ездят маршрутки

Поворозник прокомментировал, почему столичные маршрутки в отличие от муниципального транспорта курсируют во время воздушной тревоны. Он подчеркнул, что решение Совета обороны Киева о запрете на движение наземного общественного транспорта обязательно для всех.

"Это кажется странным, но (в КГГА. – Ред.) нет (воздействия на частных перевозчиков. – Ред.). У нас много странного происходит. У нас на многое нет влияния", – пожаловался чиновник.

Ранее сообщалось, что в туннелях метро Киева есть еще семь проблемных участков.

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