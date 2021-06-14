Осталась жена и 5-месячный ребенок: под Киевом в ДТП погиб 24-летний патрульный

Патрульный был в автомобиле, женщина-водитель которого выехала на встречную полосу и влетела в автобус.

В Киевской области в ДТП погиб патрульный Борисполя рядовой полиции Владислав Кирий.

Трагедия произошла в субботу, 12 июня.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции.

"Владислав только в этом году влился в ряды патрульной полиции и проходил обучение в Академии патрульной полиции. За несколько месяцев должен был выйти на охрану порядка улиц родного Борисполя, однако судьба распорядилась иначе...", — говорится в сообщении Патрульной полиции.

Вечером, 12 июня, патрульный ехал пассажиром в автомобиле, женщина-водитель которого предварительно не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автобусом. Полицейский погиб на месте.

Владиславу было всего 24 года. У него осталась жена и 5-месячный ребенок.

Напомним, в ДТП на Херсонщине погиб "свободовец" Эдуард Жмутский с женой и младшей шестилетней дочерью

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