Основания есть: стало известно, могут ли в Киеве в ближайшее время ввести локдаун

Основания есть: стало известно, могут ли в Киеве в ближайшее время ввести локдаун

Новые ограничения в Киеве могут ввести минимум через неделю.

В Киеве, как во всей Украине, стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом из-за большого количества инфицированных. В связи с этим, регионы начинают вводить "красную" зону карантина.

Грозит ли Киеву локдаун, прокомментировали глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

В частности, по словам Михаила Радуцкого, Киев вскоре может перейти в "красную" зону карантина из-за того, что в столице загружены уже 70% больничных коек под больных коронавирусом. Впрочем, он напомнил, что решение об усилении карантина принимают органы местной власти.

"Сейчас Киев ввел вторую очередь больниц (для больных с коронавирусной инфекцией — ред.). Киев сегодня загружен на 70%, а это уже причина, чтобы объявлять "красную зону", — высказался Радуцкий.

В тоже время Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина" сказал, что основания для усиления карантина в Киеве есть, но к "оранжевому", а не "красному" уровня. Новые ограничения могут ввести минимум через неделю.

Украинцы могут предотвратить широкому распространению коронавируса и обезопасить себя от тяжелого течения болезни и смерти. Сделать это можно благодаря вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, коронавирус в Украине чрезвычайно стремительно распространяется и только за прошлую неделю было выявлено 105 000 новых случаев заболевания, и это на 11% больше, чем неделей ранее. В связи с этим, в Украине могут расширить "красную зону" карантина в ближайшее время.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда в Украине могут позволить снять маски.

Новости Украины: соблюдают ли правила красной карантинной зоны в Днепропетровской области

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