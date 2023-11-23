Осколок мины в сердце: в Киеве прооперировали девочку, которая получила ранение при обстреле Херсона (видео)

В Киеве в Институте сердца прооперировали четырехлетнюю девочку, которая получила ранение во время массированного обстрела Херсона 19 ноября. Из сердца ребенка извлекли обломок российской мины.

Об этом на странице Facebook сообщил директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров.

"Обломок российской мины в сердце украинского ребенка... Девочка маленькая из Херсона, которая попала под минометный обстрел российской армии. Еще один случай, подтверждающий геноцид России в Украине. Даже такие маленькие дети попадают под российские мины. Каждый день сегодня Херсон под обстрелами, и пациентов доставляют к нам, когда речь идет о ранении сердца", — сказал Тодуров.

Обломок в сердце ребенка. Обломок русской мины в сердце Украинской девочки. Девочка 4-х лет попала под обстрел в Херсоне. Чудом осталась жива. Прооперированное в Институте Сердца состояние стабильное. Опубликовано Борисом Тодуровым Среда, 22 ноября 2023 г.

По словам кардиохирурга, сейчас состояние девочки стабильное.

Напомним, оккупанты 19 ноября обстреляли Херсон из реактивной артиллерии. Снаряды попали в многоэтажное здание. Ранения получили пять человек, в том числе ребенок.

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