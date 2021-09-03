Ошиблись: Киевский горсовет профсоюзов объяснил появление баннера с Мураевым в центре столицы

Баннер появился на Доме профсоюзов 3 сентября.

Баннер с фотографией экс-нардепа-регионала Евгения Мураева на столичном Доме профсоюзов появился случайно.

Об этом "Радио Свобода" заявил председатель Киевского городского совета профсоюзов Валерий Мельник.

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"Люди, которые вешали этот баннер, ошиблись. Там должна была висеть социальная реклама. Они ошиблись, баннер 20 минут повисел и его уже сняли", — рассказал председатель профсоюзов.

Следует заметить, что баннер на здании профсоюзов на Майдане Независимости появился 3 сентября. На баннере знак телеканала "НАШ", владельцем которого является Мураев. А также надпись "Здесь наша земля" на фоне карты Украины. Далее: "7 ноября обсудит с вами новую формулу страны".

Как сообщалось, Евгений Мураев — бывший нардеп от "Партии регионов" и "Опоблока", а также и владельцем канала НАШ. Медиа известно, в частности тем, что в его эфире в декабре 2020-го транслировали пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Канал также штрафовали за интервью с главой Кабмина Януковича — Николаем Азаровым.

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