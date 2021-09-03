Ошиблись: Киевский горсовет профсоюзов объяснил появление баннера с Мураевым в центре столицы

Баннер появился на Доме профсоюзов 3 сентября.
Баннер с фотографией экс-нардепа-регионала Евгения Мураева на столичном Доме профсоюзов появился случайно.
Об этом "Радио Свобода" заявил председатель Киевского городского совета профсоюзов Валерий Мельник.
"Люди, которые вешали этот баннер, ошиблись. Там должна была висеть социальная реклама. Они ошиблись, баннер 20 минут повисел и его уже сняли", — рассказал председатель профсоюзов.
Следует заметить, что баннер на здании профсоюзов на Майдане Независимости появился 3 сентября. На баннере знак телеканала "НАШ", владельцем которого является Мураев. А также надпись "Здесь наша земля" на фоне карты Украины. Далее: "7 ноября обсудит с вами новую формулу страны".
Как сообщалось, Евгений Мураев — бывший нардеп от "Партии регионов" и "Опоблока", а также и владельцем канала НАШ. Медиа известно, в частности тем, что в его эфире в декабре 2020-го транслировали пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Канал также штрафовали за интервью с главой Кабмина Януковича — Николаем Азаровым.