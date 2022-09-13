Осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы — обсерватория

Метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 2 сентября Киев посетила метеорологическая осень, которая началась на две недели раньше климатической нормы. Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже +15 градусов и равнялась +14,9°С. Ранее метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году — 25 августа, а самое позднее — 15 октября в 2020 году", — говорится в сообщении.

Как отметили в обсерватории, метеорологическое лето этого года, которое началось 25 мая, закончилось 1-го сентября и в общей сложности длилось 100 дней. Самым длинным летом было в 2012 году – 166 дней, а самым коротким в 1990 году – 88 дней.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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