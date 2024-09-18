Осень установила в Киеве новый температурный рекорд

В Киеве 17 сентября был зафиксирован новый температурный рекорд для этого дня. Отмечено, что минимальная температура воздуха в столице в тот день составляла 16,7°С. Это выше предыдущего рекорда, который был установлен в 1947 году.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В отчете отмечается, что 17 сентября температура в Киеве не опустилась ниже 16,7 ° С, что является самым высоким показателем для этого дня с момента начала наблюдений. Таким образом, установленный рекорд превышает предыдущий температурный максимум, зафиксированный 77 лет назад.

Напомним, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сообщил, что климатическое потепление не только нанесет ущерб, но может также принести пользу отдельным отраслям. Он отметил, что уменьшение количества воды, вероятно, приведет к необходимости адаптации системы использования земель в сельском хозяйстве.

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