Осень этого года вошла в тройку самых теплых в истории Киева

Средняя температура воздуха осени 2024 года в Киеве составила 11,4 градуса тепла. Это на 2,7 градусов выше средних многолетних значений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"Осень этого года заняла третье место среди самых теплых с 1881 года в столице и повторила температурное значение прошлогодней осени. Было зафиксировано 11 температурных рекордов, которые наблюдались в сентябре", – говорится в сообщении.

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По данным климатологов, все осенние месяцы были теплее обычного, особенно сентябрь, имевший наибольшее положительное отклонение – 5,7 градусов.

Холоднее всего календарной осенью 2024 года в Киеве было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,8 градусов мороза, а теплее всего – 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 33 градусов тепла.

За сентябрь – ноябрь в Киеве выпало 135 мм осадков, что равняется 90% климатической нормы.

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