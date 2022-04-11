"Орки могут попробовать еще раз "взять Киев за 2 дня", столица должна быть готова к обороне" — Кличко

"Орки могут попробовать еще раз "взять Киев за 2 дня", столица должна быть готова к обороне" — Кличко

Отступление оккупантов от Киева это еще не признак их отказа от стремления захватить столицу, говорит Кличко.

Российские оккупанты могут еще раз попытаться захватить Киев, поэтому город должен быть готов к обороне.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram.

"То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать последующую попытку орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне", — отметил он.

Также Виталий Кличко вместе с Владимиром Кличко в эфире одного из крупнейших американских телеканалов ABC рассказали, о том, как захватчики продолжают совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они ворвались.

Напомним, украинская разведка фиксирует, что враг накапливает свои силы в белорусском Гомеле. Хотя прямые атаки на столицу пока на паузе, а в самом городе даже поубавилось блокпостов, вооруженные силы укрепляют линию обороны и не исключают повторных попыток россиян зайти через северную границу.

К слову, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в 1% оценивает вероятность повторной попытки штурма Киева российскими войсками. В то же время он отмечает, что от российских военных можно "ждать любого идиотизма".