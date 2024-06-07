Организовала схему для уклонистов: экс-нардепке Сысоенко суд избрал меру пресечения

Бывшей народной депутатке Ирине Сысоенко, подозреваемой в организации схемы для уклонистов, суд избрал меру пресечения. Ей определили залог в размере 904 тысячи гривен. Она заплатила и вышла из-под стражи.

Об этом пишет издание Zaxid.net.

Как стало известно, в Киевской городской прокуратуре Голосеевский районный суд Киева избрал Ирине Сысоенко и посреднику из Львовщины меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью уплаты залога в размере 904 тысяч гривен и около 250 тысяч гривен соответственно. Еще один врач из Львовщины получила меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Бывшая 42-летняя нардепка сразу уплатила залог и вышла из-под стражи.

“В Киевской городской прокуратуре уточнили, что большинство фактов касались получения денег из работников угольной промышленности за установление инвалидности в связи с профессиональной деятельностью. Обыски проводились в Сосновке и во Львове”, — пишет издание.

Напомним, что в Киеве задержали экс-нардепку, организовавшую схему для уклонистов.

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