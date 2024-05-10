Организатор пьяных секс-вечеринок в Киеве Андрей Ярына вышел из-под стражи

Организатор пьяных секс-вечеринок Андрей Ярына вышел из под стражи после внесения залога в 272 500 гривен.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре в ответе на запрос "Суспільного".

Прокурор настаивал на продолжении обвиняемого меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Голосеевский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.

"Решением суда ему продлили содержание под стражей с определением залога в размере 272 500 грн. Эту сумму обвиняемый внес, в связи с чем он был освобожден из-под стражи", — отметили в прокуратуре.

В то же время, обвиняемого обязали носить электронное средство контроля, не выезжать без разрешения суда из населенного пункта, в котором он проживает, не общаться со свидетелями и потерпевшими, а также сдать на хранение загранпаспорт.

Читайте также ведущие новости дня:

Напомним, зимой в Сети разгорелся скандал из-за того, что группа парней спаивала девушек, снимала их полуобнаженными, без сознания и пьяными, совершала сексуальное насилие, а видео сливала в соцсеть. Скандальные блоггеры родом из Ивано-Франковской области, затем они переехали в столицу.

Читайте также: