Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира: на каком месте Киев

Кроме Киева, в рейтинг вошли еще четыре украинских города: Одесса, Харьков, Днепр и Львов.

Киев оказался на 300 месте в рейтинге самых дорогих городов для жизни.

Рейтинг составил сербский сервис Numbeo.

Кроме Киева, в рейтинг вошли еще четыре украинских города: Одесса (324), Харьков (327), Днепр (328), Львов (331).

Рейтинг самых дорогих городов мира, Киев – на 300 месте

Самым дорогим городом для жизни в мире стал административный центр Бермудских островов Гамильтон.

Следующие в списке – Цюрих, Базель и Лозанна (Швейцария), Сан-Хосе (США), Женева (Швейцария), Сан-Франциско (США), Берн (Швейцария), Вашингтон и Нью-Йорк (США).

Рейтинг составили на основе данных о потребительских ценах и стоимости недвижимости. Также учли покупательную способность населения. За основу брали цены Нью-Йорка — базовый индекс для этого города берется за 100%.

Всего в список вошли 362 города.

Последние места рейтинга заняли пакистанские города Исламабад, Лахор и Карачи.

Напомним, ранее Киев уже попадал в рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. Он занял 132-е место (из 173) в рейтинге, который в конце 2023 года опубликовал Economist Intelligence Unit.

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